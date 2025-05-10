الجيش يُشرف على ترحيل 100 عائلة نازحة سورية من عرسال إلى القلمون الغربي

Advertisement

أشرف الجيش وبمؤازرة دورية من مخابرات على ترحيل 100 عائلة نازحة بشكل طوعي من مخيمات الى ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وانطلقت رحلة العودة من في عرسال باتجاه معبر الزمراني الى قرى القلمون الغربي .ورافقت دورية من مخابرات الجيش العائلات النازحة المغادرة طوعا الى نقطة الحدود عند معبر الزمراني .