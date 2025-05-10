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لبنان

الجيش يُشرف على ترحيل 100 عائلة نازحة سورية من عرسال إلى القلمون الغربي

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:43
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أشرف الجيش وبمؤازرة دورية من مخابرات البقاع على ترحيل 100 عائلة نازحة سورية بشكل طوعي من مخيمات عرسال الى القلمون الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وانطلقت رحلة العودة من وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني الى قرى القلمون الغربي .

ورافقت دورية من مخابرات الجيش العائلات النازحة  المغادرة طوعا الى نقطة الحدود اللبنانية السورية عند معبر الزمراني .
 
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