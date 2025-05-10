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لبنان

في القلمون.. إشكال يتطور إلى إطلاق نار وإصابة شخص

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:48
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وقع إشكال ليلاً بين مجموعتين من الأشخاص كانتا على متن سيارتين، وذلك في محيط محطة وقود رجبية في منطقة القلمون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتطور الإشكال إلى إطلاق نار، حيث أقدم أحد المشاركين على إطلاق النار باتجاه شخص آخر ما أسفر عن إصابته في قدمه.

ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

ووفق المعلومات الأولية، يُرجّح أن يكون سبب الإشكال خلافات سابقة بين الطرفين، فيما تبيّن أن المحطة لم تكن طرفاً مباشراً في الحادث. 
 
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