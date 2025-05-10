في القلمون.. إشكال يتطور إلى إطلاق نار وإصابة شخص

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وقع إشكال ليلاً بين مجموعتين من الأشخاص كانتا على متن سيارتين، وذلك في محيط محطة وقود رجبية في منطقة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتطور الإشكال إلى إطلاق نار، حيث أقدم أحد المشاركين على إطلاق النار باتجاه ما أسفر عن إصابته في قدمه.ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.ووفق المعلومات الأولية، يُرجّح أن يكون سبب الإشكال خلافات سابقة بين الطرفين، فيما تبيّن أن المحطة لم تكن طرفاً مباشراً في الحادث.