Advertisement

لبنان

زيارة تفقدية للواء الركن لاوندس إلى مرفأ بيروت

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1358338-638824718452671800.jpg
Doc-P-1358338-638824718452671800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على سير العمل الأمني والإداري في هذا المرفق الحيوي.
Advertisement
ونوّه اللواء الركن لاوندس بالجهود التي تُبذل بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على دعم القيادة للعسكريين في أداء مهامهم، وحرصها على تعزيز معنوياتهم وثباتهم في تنفيذ الواجب.
مواضيع ذات صلة
جولة للواء الركن لاوندس في جبل لبنان لمواكبة العملية الانتخابية
lebanon 24
10/05/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء الركن لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
lebanon 24
10/05/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تفقد "النافعة" ومرفأ بيروت: لانتظام الرقابة الجمركية وعدم التهاون مع المخالفين
lebanon 24
10/05/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ يرافقه وزير الأشغال
lebanon 24
10/05/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-05-10
07:02 | 2025-05-10
07:01 | 2025-05-10
06:52 | 2025-05-10
06:48 | 2025-05-10
06:47 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24