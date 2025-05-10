زيارة تفقدية للواء الركن لاوندس إلى مرفأ بيروت

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زار للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مرفأ ، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على سير العمل الأمني والإداري في هذا المرفق الحيوي.ونوّه اللواء الركن لاوندس بالجهود التي تُبذل بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على دعم القيادة للعسكريين في أداء مهامهم، وحرصها على تعزيز معنوياتهم وثباتهم في تنفيذ الواجب.