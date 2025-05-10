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لبنان
زيارة تفقدية للواء الركن لاوندس إلى مرفأ بيروت
Lebanon 24
10-05-2025
|
04:03
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المدير العام
للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس
مكتب أمن الدولة
في مرفأ
بيروت
، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على سير العمل الأمني والإداري في هذا المرفق الحيوي.
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ونوّه اللواء الركن لاوندس بالجهود التي تُبذل بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على دعم القيادة للعسكريين في أداء مهامهم، وحرصها على تعزيز معنوياتهم وثباتهم في تنفيذ الواجب.
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