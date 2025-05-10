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لبنان

الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد تبحثان تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:05
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التقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر يرافقه مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة الدكتور وسام العميل.
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تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، حيث تم الاتفاق على تفعيل الشراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الملكية الفكرية. يشمل هذا التعاون تطوير البرامج الأكاديمية، بناء القدرات البحثية والعلمية، وتعزيز التوعية بأهمية حماية الابتكار والإبداع بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وأعرب الجانبان عن أهمية هذا التعاون لدعم الاقتصاد المعرفي وتحفيز بيئة الابتكار في لبنان، بما يتيح للشباب والباحثين أدوات حماية لأفكارهم ونتاجهم الفكري.

وأكد الدكتور أبو حيدر أن "الوزارة تسعى لتفعيل الأطر التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالملكية الفكرية"، مشددا على أن "التعاون مع الجامعة اللبنانية يمثل خطوة حيوية لترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى الجيل الجديد".

من جانبه، رحب الدكتور بدران بالمبادرة، معربا عن "استعداد الجامعة لوضع إمكانياتها في خدمة هذا التعاون بما يساهم في بناء جيل واع وملتزم بقضايا الملكية الفكرية".
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