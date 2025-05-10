الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد تبحثان تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية

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التقى الدكتور ، في مكتبه بمبنى ، لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور يرافقه حماية في وسام العميل.تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، حيث تم الاتفاق على تفعيل الشراكة بين ووزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الملكية الفكرية. يشمل هذا التعاون تطوير البرامج الأكاديمية، البحثية والعلمية، وتعزيز التوعية بأهمية حماية الابتكار والإبداع بالتعاون مع للملكية الفكرية (WIPO).وأعرب الجانبان عن أهمية هذا التعاون لدعم الاقتصاد المعرفي وتحفيز بيئة الابتكار في ، بما يتيح للشباب والباحثين أدوات حماية لأفكارهم ونتاجهم الفكري.وأكد الدكتور أن "الوزارة تسعى لتفعيل الأطر التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالملكية الفكرية"، مشددا على أن "التعاون مع الجامعة يمثل خطوة حيوية لترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى الجيل الجديد".من جانبه، رحب الدكتور بالمبادرة، معربا عن "استعداد الجامعة لوضع إمكانياتها في خدمة هذا التعاون بما يساهم في بناء جيل واع وملتزم بقضايا الملكية الفكرية".