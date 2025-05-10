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لبنان

انتهاء تسليم الصناديق في قضاء البترون بإشراف القائمقام

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:08
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انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام ومساعديهم المنتدبين الى قضاء البترون عند الثامنة صباحا بإشراف القائمقام روجيه طوبيا وبتنظيم وسلاسة وادارة من دون أي أشكالات، وذلك بعد انجاز كل الاعمال اللوجستية وتجهيز صناديق الاقتراع باللوازم الانتخابية منذ يوم امس. الا أن الاعداد الكبيرة التي تم انتدابها الى منطقة البترون أدت الى حصول فوضى فعمل القائمقام على إعادة تنظيم الأمور بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
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ويتابع طوبيا وصول رؤساء الاقلام ومساعديهم الى القرى والبلدات بمواكبة عناصر الاجهزة الامنية وفي ظل انتشار للجيش اللبناني في محيط مراكز الاقتراع.

كما يتواجد طوبيا في مكتبه لتلقي أي مراجعات متعلقة بالعملية الانتخابية حفاظا على سلامتها.
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