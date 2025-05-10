انتهاء تسليم الصناديق في قضاء البترون بإشراف القائمقام

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انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام ومساعديهم المنتدبين الى عند الثامنة صباحا بإشراف القائمقام وبتنظيم وسلاسة وادارة من دون أي أشكالات، وذلك بعد انجاز كل الاعمال اللوجستية وتجهيز صناديق الاقتراع باللوازم منذ يوم امس. الا أن الاعداد الكبيرة التي تم انتدابها الى أدت الى حصول فوضى فعمل القائمقام على إعادة تنظيم الأمور بالتنسيق مع .ويتابع وصول رؤساء الاقلام ومساعديهم الى القرى والبلدات بمواكبة عناصر الاجهزة الامنية وفي ظل انتشار للجيش اللبناني في محيط مراكز الاقتراع.كما يتواجد طوبيا في مكتبه لتلقي أي مراجعات متعلقة بالعملية الانتخابية حفاظا على سلامتها.