وزارة الثقافة: حرية التعبير الفني والفكري مصانة في الدستور

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بمناسبة ما تتعرض له الفنانة المسرحية حنان صدر عن ما يلي:تذكر وزارة الثقافة الجميع بأن حرية التعبير الفني والفكري مصانة في . وهي تعتبر أن من واجبها احتضان الابداع الثقافي وتشجيعه والذود عنه بوجه من يسعى لوأده أو لتقييده.