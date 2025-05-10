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لبنان

وزارة الثقافة: حرية التعبير الفني والفكري مصانة في الدستور

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:12
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بمناسبة ما تتعرض له الفنانة المسرحية حنان حاج علي صدر عن وزارة الثقافة ما يلي:
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تذكر وزارة الثقافة الجميع بأن حرية التعبير الفني والفكري مصانة في الدستور. وهي تعتبر أن من واجبها احتضان الابداع الثقافي وتشجيعه والذود عنه بوجه من يسعى لوأده أو لتقييده.
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