المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري

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نظم رئيس في والبيئي عصمت ، اجتماعا لمناقشة اقتراح قانون يرمي الى إنشاء محمية ، في حضور ، المستشار السابق لوزارة الطاقة والمياه الدكتور ، الدكتور سمير زعاطيطي، المهندس شاكر ورئيس جمعي الأرض - واعضاء اللجنة.وقدّم بإسم جمعيّة الأرض، كتاباً يوضح الأسباب الموجبة لإعلان مرج محمية طبيعية أثرية زراعية وسياحية.كما عرض دراسة مقارنة بين الحل المقترح من المعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعيّة BGR لزيادة تغذية المياه لبيروت الكبرى من نبع والحل المقابل الممول من لانشاء وجر مياه الاولي الى .ورداً على ما اثير في الاجتماع عن مصير اموال الاستملاكات للاراضي، أكد أبي راشد ان "حماية اكبر سهل زراعي في تستحق استملاك اراض منتجة تساهم بالامن الغذائي للبلد وحماية آثار اشمون ودير القديسة صوفيا وكنيسة مار موسى ودرب من الى المدن العشر، تستحق الإستملاك للمحافظة على الإرث التاريخي والديني الذي سوف يجذب السياح من كل العالم، وحماية ٦ مليون من المساحات الخضراء تستحق ان نحميها لمواجهة التغير المناخي وحماية استراحة الطيور المهاجرة تستحق استملاك المرج".وشدد على أن "مرج بسري ثروة وطنية وعالمية، يمكننا تأمين المياه لبيروت بعدة حلول، ولكن لا يوجد حل واحد للتعويض عن مرج بسري".