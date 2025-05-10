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لبنان

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:34
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نظم رئيس لجنة البيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عصمت عبد الصمد، اجتماعا لمناقشة اقتراح قانون يرمي الى إنشاء محمية مرج بسري، في حضور النائب سيزار ابي خليل، المستشار السابق لوزارة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخله، الدكتور سمير زعاطيطي، المهندس زياد ابي شاكر  ورئيس جمعي  الأرض - لبنان بول أبي راشد واعضاء اللجنة.
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وقدّم أبي راشد بإسم جمعيّة الأرض، كتاباً يوضح الأسباب الموجبة لإعلان مرج بسري محمية طبيعية أثرية زراعية وسياحية.

كما عرض دراسة مقارنة بين الحل المقترح من المعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعيّة BGR لزيادة تغذية المياه لبيروت الكبرى من نبع جعيتا والحل المقابل الممول من البنك الدولي لانشاء سد بسري وجر مياه الاولي الى بيروت.

ورداً على ما اثير في الاجتماع عن مصير اموال الاستملاكات للاراضي، أكد أبي راشد ان "حماية اكبر سهل زراعي في جبل لبنان تستحق استملاك اراض منتجة تساهم بالامن الغذائي للبلد وحماية آثار اشمون ودير القديسة صوفيا وكنيسة مار موسى ودرب المسيح من صيدا الى المدن العشر، تستحق الإستملاك للمحافظة على الإرث التاريخي والديني الذي سوف يجذب السياح من كل العالم، وحماية ٦ مليون متر مربع من المساحات الخضراء تستحق ان نحميها لمواجهة التغير المناخي وحماية استراحة الطيور المهاجرة تستحق استملاك المرج". 

وشدد على أن "مرج بسري ثروة وطنية وعالمية، يمكننا تأمين المياه لبيروت بعدة حلول، ولكن لا يوجد حل واحد للتعويض عن مرج بسري".
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