لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا

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واستهل العتيّق كلمته إلى "الاحرار وصناع القرار الذين حققوا الانتصار"، وقال: "في 4 أيار كنتم على الموعد، وكان الخيار أمامكم، وفي صندوق الاقتراع قلتم بالصوت العالي نحن أصحاب القرار، واستطعتم بصوتكم ان تكونوا الرقم الصعب الحرّ ، السيد، الذي يحدّد ويفرّق لوحده بين الذين يمثلون في وبين الذين يمثّل عليهم".أضاف: "انتم احبّاء، هكذا أعرفكم واليوم اقول انتم الاحباء والأوفياء الشرفاء، شكري لكل واحد منكم استطاع بصوته ان يصنع الإنتصار ويقول أين الحق وأين الباطل. الأول للمعركة قلت لأخصامنا لا تتعذّبوا، ولا تضيّعوا وقتكم، ولا تجرّبوا اهل بلاط قرطبون ومستيتا لأنهم يعرفونكم على حقيقتكم، والنتيجة كانت واضحة مثل وضوح الشمس، وأنتم قلتم في الانتخابات نَعَم لكل عمل نفذ ونعَم لكل شي سينفذ، نعَم للقول والعمل، نعم لبلاط - قرطبون ومستيتا، النتيجة رأيتها شخصيّاً قبل الانتخابات ومن اليوم الأول للمعركة، لانني من الناس ومعهم والى جانبهم، طرحنا المشروع فردّوا علينا بالشعارات الفارغة، طرحنا الرؤية والبصيرة ردّوا علينا بالتجريح والإساءات، وان كنا لا ننسى فالله وحده يسامحهم والقديسة اكويلينا، ومار عبدا شفيع بلدتنا يسامحهم ، فمن كان القديسين إلى جانبه يكمل المشروع وما من شيء يستطيع ايقافه"،وتابع: "خضنا المعركة تحت شعار "قولنا والعمل" وخاضوا المعركة تحت عنوان الحكي والتزوير ولا شيء غيرهما ، قلنا لكم: بدأنا ومكملين ولا شيء قادر على إيقافنا،واليوم اقول: بأصواتكم في 4 ايار لم يستطع احد إيقافنا لأنكم تركتم الصناديق تتكلم كلاما كبيرا".واردف: "بهذه الثقة اقول لكم اليوم نحن مستمرون وسنصل مع الفريق الواحد الموحّد، مع مشروع على قدر أحلامكم واقعي على الأرض وليس مشروعا وهمياً بعيداً عن الواقع، مشروع يشبهني وإياكم لذا علينا ان نتعاون سوياً لنحوله أشغالا منفّذة على الارض".وقال: "قلت في السابق حدود احلامي واهدافي السماء واليوم بعد النصر أقول: "نريد ان نرفع بلاط قرطبون ومستيتا إلى الأعالي إلى حدود السماء وحلمي الكبير هو كل واحد منكم، صحيح اننا لن نصبح كدولة دبي، ولكن عهدي ووعدي لكم انا وأعضاء حلّ المشاكل مهما كانت صعبة لتصبح بلاط بلدة نموذجيّة، مجلس بلديتها متخصص ومنتج، يوجد فيها مياه وكهرباء وبيئة نظيفة وسياحة، مدينة السعادة على الطريقة ".وختم: "شكري لكل صوت سقط في صندوق الإقتراع ووعدي لكم انني لن اتعب من العمل، وكما كنت سأبقى ابوابي مفتوحة للجميع ليل نهار وايضا قلبي، ومع الشباب في المجلس البلدي الذين هم من اهل الاختصاص والمختارين سنكون في خدمتكم حتى النهاية والشكر لكم مجدّداً على محبتكم ودعمكم".وفي الختام قطع الرئيس والاعضاء والمختارون قالب حلوى للمناسبة وأقيمت سهرة فنيّة احياها عدد من الفنانين استمرت حتى ساعات الصباح الاولى.