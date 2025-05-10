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لبنان

بعد تعرّض إعلامية لاستهدافٍ مسلّح على يد مجهولين... بيان من "المجلس الوطني الأرثوذكسي"

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:14
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أدان "المجلس الوطني الأرثوذكسي" في بيانٍ له، "ما تعرضت له الإعلامية نانسي اللقيس من عملية استهداف مسلح على يد مجهولين، بحيث تم إطلاق تسع رصاصات على سيارتها ببشكل مباشر، مما يشير إلى حجم الهجوم العنيف الذي تعرضت له".
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ورأى أن "هذه الحادثة تمثل محاولة جبانة لإسكات صوت القيس، التي لطالما كانت ناشطة في كشف ملفات فساد".

وطالب "الأجهزة الأمنية بمزيد من التشدد وتكثيف التحقيقات والمراقبة ومتابعة المجموعات الارهابية التي تعبث بأمن المواطنين".
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