بعد تعرّض إعلامية لاستهدافٍ مسلّح على يد مجهولين... بيان من "المجلس الوطني الأرثوذكسي"

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ورأى أن "هذه الحادثة تمثل محاولة جبانة لإسكات صوت ، التي لطالما كانت ناشطة في كشف ملفات فساد".وطالب " بمزيد من التشدد وتكثيف التحقيقات والمراقبة ومتابعة المجموعات الارهابية التي تعبث بأمن المواطنين".