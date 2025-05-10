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لبنان

المياه مقطوعة منذ خمسة أشهر... أهالي هذه البلدة يناشدون!

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:20
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ناشد أهالي بلدة علي النهري مؤسسة مياه البقاع إيجاد حل لانقطاع المياه المستمر منذ نحو خمسة أشهر، رغم المساعي التي يبذلها رئيس البلدية باسم جمعة للتخفيف عن كاهل السكان، الذين يُضطرون يوميًا إلى شراء المياه بأسعار تتراوح بين 500 و800 ألف ليرة للصهريج الواحد.
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ولفت ناشطون الى ان "المياه يجري تحويلها لري سهول المزروعات عوض تحويلها الى الأحياء".
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