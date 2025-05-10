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لبنان
في الجنوب.. تفجير ذخائر غير منفجرة
Lebanon 24
10-05-2025
|
05:21
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أعلن الجيش في بيان، أنّه بتاريخ 10 / 5 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان
الإسرائيلي
في منطقتَي حولا – مرجعيون وشقرا-
بنت جبيل
.
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