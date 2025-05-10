الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ على الساحل وفوق الجبال... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين حيث يتحول إلى ربيعي متقلب وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.- الطقس المتوقع في :السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وإرتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة تقارب ال 50كم/س. كما يتكون الضباب على المرتفعات.الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة-الحرارة على الساحل من 19 إلى 32 درجة ، فوق الجبال من 21 إلى 25 درجة ، في الداخل من 17 إلى 29 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و75 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج اجمالا حرارة سطح الماء: 21°م.- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.- ساعة : 05,40 ساعة غروب الشمس: 19,29