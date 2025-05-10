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لبنان

الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ على الساحل وفوق الجبال... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين حيث يتحول إلى ربيعي متقلب وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وإرتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة تقارب ال 50كم/س. كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة  
 
-الحرارة على الساحل من 19 إلى 32 درجة ، فوق الجبال من 21 إلى 25 درجة ، في الداخل من 17 إلى 29 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج اجمالا   حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA                 أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,40                ساعة غروب الشمس: 19,29
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