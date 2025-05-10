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لبنان

في الجنوب.. "درون" إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:46
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ألقت محلقة إسرائيلية، اليوم، السبت، قنبلتين صوتيتين على "وادي العصافير" جنوب مدينة الخيام، حسب مندوبة "لبنان24".
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