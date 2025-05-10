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لبنان

بإشراف القائمقام.. إنهاء تسليم صناديق الاقتراع في قضاء المنية-الضنية

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:43
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اكتملت التحضيرات في مركز قائمقامية المنية–الضنية تمهيدًا لتسليم صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية لقرى وبلدات القضاء، وذلك بإشراف القائمقام ورئيسة الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الشمالي، الدكتورة جان الخولي.
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وسلّمت الخولي رؤساء الأقلام والمساعدين المعنيين صناديق الاقتراع  في سرايا المنية- دير عمار، في إطار التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات المقررة يوم غد الاحد في، وتواصلت منذ الأمس وحتى الساعة، من مكتبها مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستماع إلى اي شكوى تصلها والعمل على حلِّها.

وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، تمهيداً لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف بلدات القضاء، التي ستتوزع على أقلام الاقتراع.

وتجري الاستعدادات النهائية وسط اجراءات أمنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة وسط أجواء هادئة ومنظمة، لضمان سلامة العملية الإنتخابية.
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