بإشراف القائمقام.. إنهاء تسليم صناديق الاقتراع في قضاء المنية-الضنية

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وسلّمت الخولي رؤساء الأقلام والمساعدين المعنيين صناديق الاقتراع في سرايا المنية- ، في إطار التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات المقررة يوم غد الاحد في، وتواصلت منذ الأمس وحتى الساعة، من مكتبها مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية والاستماع إلى اي شكوى تصلها والعمل على حلِّها.وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، تمهيداً لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف بلدات القضاء، التي ستتوزع على أقلام الاقتراع.وتجري الاستعدادات النهائية وسط اجراءات أمنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة وسط أجواء هادئة ومنظمة، لضمان سلامة العملية الإنتخابية.