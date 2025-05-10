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لبنان

من 10 إلى 12 أيار... وزير الإعلام سيشارك في فعاليات الملتقى بالكويت

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:53
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يشارك وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بدعوة من الملتقى الإعلامي العربي الـ 20، في فعاليات الملتقى التي تُعقد في الكويت تحت عنوان "الإعلام العربي في العصر الرقمي… تحديات التحول ورؤى المستقبل"، وذلك من 10 إلى 12 أيار، برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح.
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ويحضر المؤتمر عدد من وزراء الإعلام العرب ومسؤولي محطات فضائية ورؤساء تحرير وحشد من الأكاديميين والإعلاميين.
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