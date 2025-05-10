أفرام التقى البخاري.. وهذا ما قيل عن العلاقات اللبنانية - السعودية

التقى النائب نعمة أفرام، في ، وقد جرى الحديث عن العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية.

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وفي منشور له، وصف أفرام الجلسة مع بـ"المميزة والعميقة كعادتها"، وقال: "لقد ناقشنا أهمية إعادة السياحة الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب 300 ألف سائح ، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية".