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لبنان

أفرام التقى البخاري.. وهذا ما قيل عن العلاقات اللبنانية - السعودية

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:04
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التقى النائب نعمة أفرام، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وقد جرى الحديث عن العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية.
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وفي منشور له، وصف أفرام الجلسة مع البخاري بـ"المميزة والعميقة كعادتها"، وقال: "لقد ناقشنا أهمية إعادة السياحة السعودية الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب 300 ألف سائح سعودي، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية".
 
 
وتابع: "كذلك، تطرّقنا إلى ملف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، ونأمل أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال".
 
 
 
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