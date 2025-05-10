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لبنان

هذه قصة "اتصال الإخلاء" في بعلبك.. مصدر أمني يكشف الرواية

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:15
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كشف مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ الأجهزة الأمنية  أوضحت أن هوية المتصل الذي حذّر أحد الأشخاص في بلدة تمنين التحتا بوجوب إخلاء منزله أنّه لبناني، مشيرا إلى أنّ التهديد لا يبنى عليه.
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وحسب المعلومات، بوشرت الإجراءات بحق المتصل. كما أوضح المصدر أن التهديدات التي يؤخذ بها بعين الاعتبار هي فقط التي تصدر على صفحات الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي

وفي وقت سابق من اليوم، افادت مندوبة "لبنان24" عن أن اتصالا تلقاه أحد الاشخاص في بتمنين التحتا، طلب المتصل من خلاله إخلاء منزله.
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