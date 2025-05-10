هذه قصة "اتصال الإخلاء" في بعلبك.. مصدر أمني يكشف الرواية

كشف مصدر أمني لـ" " أنّ الأجهزة الأمنية أوضحت أن هوية المتصل الذي حذّر أحد الأشخاص في بلدة بوجوب إخلاء منزله أنّه لبناني، مشيرا إلى أنّ التهديد لا يبنى عليه.

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