Advertisement

لبنان

في بيروت ولبنان.. إكتشفوا تاريخ "إشارات المرور"!

Lebanon 24
10-05-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1358401-638824802826339042.jpg
Doc-P-1358401-638824802826339042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بيروت والمناطق الأخرى، عادت إشارات المرور لتعمل مُجدداً بعدما كانت معطلة لفترة طويلة.
Advertisement
 
 
الطاقة الشمسية كانت الحل لهذه الإشارات الضوئية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، ما جعل حركة الطرق تنتظمُ مُجدداً وبالتالي التقليل من حوادث السير.
 
 
ويعكس وجود إشارات مرور في لبنان تطور البنية التحتية للنقل، فهي ليست حديثة بل قديمة العهد وقد دخلت المدن منذ سنوات طويلة.. فماذا نعرف عن تنظيم حركة السير في لبنان وعن إشارات المرور؟
 
 
1. البداية.. النصف الأول من القرن الـ20
 
 
في بدايات القرن العشرين، لم تكن هناك إشارات مرور بالمعنى الحديث.

لكن، مع دخول السيارات إلى لبنان (منذ حوالي 1900–1920)، بدأت الحاجة لتنظيم السير، خصوصاً في بيروت والمدن الكبرى.

أولى محاولات تنظيم السير اعتمدت على عناصر من الشرطة الذين كانوا يوجهون السير يدوياً.

2. مرحلة ما بعد الاستقلال (1943–1970)
 
مع ازدياد عدد السيارات، بدأت السلطات في بيروت ومدن أخرى باعتماد إشارات مرور ضوئية.

في الستينات، تم تركيب أولى الإشارات الضوئية في بيروت، لا سيما عند التقاطعات الكبرى.

كذلك، بدأت الدولة بوضع قوانين للسير وتأسيس هيئة رسمية لتنظيم المرور.

3. مرحلة الحرب الأهلية (1975–1990)
 
تضرر عدد كبير من إشارات المرور بسبب الحرب الأهلية، وبعضها توقف عن العمل بالكامل.

مع هذا، انخفض الالتزام بقوانين السير في هذه الفترة، وغابت الصيانة عن الإشارات.

4. مرحلة ما بعد الحرب (1990–2005)
 
بدأت مشاريع لإعادة تأهيل الطرق وتنظيم السير في بيروت والمدن الأساسية.

وعليه، تمت إعادة تركيب إشارات مرور ضوئية حديثة وتحسين بعض البنى التحتية.

5. الفترة الحديثة (2005–الآن)
 
شهدت بعض المدن، خصوصًا بيروت، إدخال أنظمة حديثة (لكن جزئية) لإدارة السير.

وتم تركيب كاميرات مراقبة على بعض الإشارات للحد من المخالفات.
 
 
مواضيع ذات صلة
حقائق مثيرة.. إكتشفوا تاريخ اليهود في لبنان
lebanon 24
10/05/2025 23:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. "طبقة بنية اللون" تغطي بيروت
lebanon 24
10/05/2025 23:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر دبلوماسي بين بيروت وبغداد.. ولبنان يتخذ القرار بتفكيك الجناح العسكري لـ"حماس"
lebanon 24
10/05/2025 23:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
lebanon 24
10/05/2025 23:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2025-05-10
15:14 | 2025-05-10
15:02 | 2025-05-10
14:42 | 2025-05-10
14:30 | 2025-05-10
14:23 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24