بسبب لعبة كرة قدم ومزحة.. جريمة قتل حصلت في لبنان

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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ العامة في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي وكشف مرتكبيها، بتاريخ 8-5-2025 وفي محلّة توفّي المدعو م. ش. (مواليد العام 2001، سوري) جرّاء طلق ناري، وقد تداولت خبر تعرّضه، برفقة آخرين، لعملية سلب بقوّة السلاح من قبل أربع أشخاص مجهولين على متن درّاجتَين آليّتَين".أضاف البلاغ:" على الفور باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات القضيّة، بحيث توافرت معلومات عن تورّط كلّ من م. م. (مواليد العام 2000، سوري) ع. د. (مواليد العام 1994، سوري) اللذَين كانا برفقة القتيل لحظة إصابته، وأنّهما يقومان بالتحضير للفرار إلى داخل الأراضي . على إثر ذلك، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المركّزة، وبالتنسيق مع المختصّ، تمّ بتاريخ 9-5-2025 توقيف المتورّطَين المذكورَين.بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما كانا برفقة المغدور يلعبون مباراة في ، وعلى خلفية الخسارة التي مُنيا بها، أقدم الأوّل على شهر مسدسّه الحربيّ على سبيل المزاح، فانطلقت منه رصاصة أصابت كفّ يده، واستقرّت في صدر الضحيّة، فقام بالتخلّص من المسدّس. وصرّح الثاني بأنّه هو من روّج إشاعة تعرّض الضحيّة لعملية سلب بقوّة السلاح، كما أنّهما اعترفا بالتحضير للفرار إلى ".ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا، ولا يزال التحقيق جاريًا معهما بإشراف القضاء المختصّ".