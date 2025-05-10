آخر خبر عن إعادة الإعمار... هذا ما حصل مؤخرًا!

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شملت الجولات اليوم بلدة الحدودية، التي تعرضت لدمار واسع في المنازل والبنية التحتية والأحياء السكنية. وقامت الفرق الفنية والهندسية بإجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتوثيق الأضرار وتحديد حجم الخسائر.وأعرب أهالي البلدة عن ارتياحهم للجهود الحثيثة التي يبذلها ، مؤكدين "أهمية هذه الخطوة في التمهيد لتعويض المتضررين وبدء إعادة الحياة إلى طبيعتها".وفي هذا السياق، أشار رئيس في مجلس الجنوب المهندس حسن هاني إلى أن "عمليات الكشف تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس المهندس "، موضحًا أن "فريقًا متخصصًا من المهندسين والفنيين توزع على ثماني لجان، وبدأ منذ مهامه في بلدة علما الشعب".وأكد أن "هذه الخطوة تشكل بداية لخطة أوسع تشمل جميع القرى والبلدات الواقعة على الحافة الأمامية للحدود الجنوبية، بهدف إجراء مسح شامل للأضرار ووضع رؤية متكاملة لإعادة التأهيل".وجدد مجلس الجنوب "التزامه الكامل بدعم أهالي الجنوب، والسعي الدائم إلى الوقوف إلى جانبهم في مواجهة آثار الاعتداءات، والعمل على تعزيز صمودهم من خلال مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار بالتنسيق مع المعنية".