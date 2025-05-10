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لبنان

آخر خبر عن إعادة الإعمار... هذا ما حصل مؤخرًا!

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:52
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تواصل لجان الكشف التابعة لمجلس الجنوب جولاتها الميدانية في القرى والبلدات الحدودية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك ضمن إطار جهود المجلس لتقييم الأضرار ووضع الأسس اللازمة لإعادة الإعمار.
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شملت الجولات اليوم بلدة علما الشعب الحدودية، التي تعرضت لدمار واسع في المنازل والبنية التحتية والأحياء السكنية. و

قامت الفرق الفنية والهندسية بإجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتوثيق الأضرار وتحديد حجم الخسائر.
 
وأعرب أهالي البلدة عن ارتياحهم للجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس الجنوب، مؤكدين "أهمية هذه الخطوة في التمهيد لتعويض المتضررين وبدء إعادة الحياة إلى طبيعتها".

وفي هذا السياق، أشار رئيس مركز صور في مجلس الجنوب المهندس حسن هاني إلى أن "عمليات الكشف تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس المهندس هاشم حيدر"، موضحًا أن "فريقًا متخصصًا من المهندسين والفنيين توزع على ثماني لجان، وبدأ منذ صباح اليوم مهامه في بلدة علما الشعب".

وأكد أن "هذه الخطوة تشكل بداية لخطة أوسع تشمل جميع القرى والبلدات الواقعة على الحافة الأمامية للحدود الجنوبية، بهدف إجراء مسح شامل للأضرار ووضع رؤية متكاملة لإعادة التأهيل".

وجدد مجلس الجنوب "التزامه الكامل بدعم أهالي الجنوب، والسعي الدائم إلى الوقوف إلى جانبهم في مواجهة آثار الاعتداءات، والعمل على تعزيز صمودهم من خلال مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية".
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