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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... والجيش يتدخل (صورة)

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:02
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وقع إشكال فردي بعد ظهر اليوم في محيط المسجد المنصوري الكبير في طرابلس بين شخصين، وتطور إلى إطلاق نار في الهواء دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد حضرت على الفور قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال، فيما تستمر عمليات تعقّب مطلق النار الذي فرّ إلى جهة مجهولة. 

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