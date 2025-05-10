اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

Advertisement

ترأس والبلديات أحمد الحجّار اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي ، محافظ ، المقائمقامون، أعضاء المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة.