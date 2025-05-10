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لبنان

اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:50
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، المقائمقامون، أعضاء غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة.
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