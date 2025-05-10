وزيرة التربية عرضت مع رئيس الحكومة مطالب المعلمين

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زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، الدكتور في السرايا الحكومية، ووضعته في أجواء وتفاصيل ملف أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، لجهة مستلزمات تحقيق المطالب بما يخدم نوعية التعليم وحقوق المعلم. كما أطلعته على الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة.من جهة ثانية ، إجتمعت كرامي، بوفد رسمي برئاسة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علاء عبد الحسن، وضم الوفد لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر، المؤقت في السفارة في المستشارة ندى كريم مجول، القنصل في السفارة العراقية في الدكتور أحمد جمال، الملحقة الثقافية في السفارة العراقية في بيروت الدكتورة بان خلف. في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن ، مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي .وشكرت الوزيرة كرامي الوفد ومن خلاله الوزير العراقي والحكومة العراقية على هذه اللفتة الكريمة، والثقة بالجامعات وبالتعليم العالي في لبنان ، واعتبرت ان "تعزيز التبادل الجامعي على مستوى الطلاب والأساتذة ، يعزز أطر التعاون"، وشكرت الجانب العراقي على الدعم الذي يقدمه للبنان .وتمت مقارنة الأرقام المتوافرة بين للتعليم العالي والجانب العراقي، وتم التوافق على إعادة تكوين الملفات الناقصة ضمن مهلة محددة، وتشكيل خلية عمل مشتركة للعمل على إنجاز ذلك على أن تسلم الجامعات ما تبقى لديها من ملفات الطلاب بأسرع وقت. (الوكالة الوطنية)