وزيرة التربية عرضت مع رئيس الحكومة مطالب المعلمين

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام
في السرايا الحكومية، ووضعته في أجواء وتفاصيل ملف أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، لجهة مستلزمات تحقيق المطالب بما يخدم نوعية التعليم وحقوق المعلم. كما أطلعته على الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة.
من جهة ثانية ، إجتمعت الوزيرة
كرامي، بوفد رسمي عراقي
برئاسة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي
الدكتور علاء عبد الحسن، وضم الوفد المدير العام
لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر، القائم بالأعمال
المؤقت في السفارة العراقية
في بيروت
المستشارة ندى كريم مجول، القنصل في السفارة العراقية في لبنان
الدكتور أحمد جمال، الملحقة الثقافية في السفارة العراقية في بيروت الدكتورة بان خلف. في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب
، مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي .
وشكرت الوزيرة كرامي الوفد ومن خلاله الوزير العراقي والحكومة العراقية على هذه اللفتة الكريمة، والثقة بالجامعات اللبنانية
وبالتعليم العالي في لبنان ، واعتبرت ان "تعزيز التبادل الجامعي على مستوى الطلاب والأساتذة ، يعزز أطر التعاون"، وشكرت الجانب العراقي على الدعم الذي يقدمه للبنان .
وتمت مقارنة الأرقام المتوافرة بين المديرية العامة
للتعليم العالي والجانب العراقي، وتم التوافق على إعادة تكوين الملفات الناقصة ضمن مهلة محددة، وتشكيل خلية عمل مشتركة للعمل على إنجاز ذلك على أن تسلم الجامعات ما تبقى لديها من ملفات الطلاب العراقيين
بأسرع وقت. (الوكالة الوطنية)