غارات وهمية وإلقاء قنابل... هذا ما تنفّذه إسرائيل في أجواء الجنوب (فيديو)

نفذت الطائرات الحربية غارات وهمية فوق عدد من قرى الجنوب، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وقبل قليل، حلّق الطيران الحربي في أجواء الجنوب على علو منخفض.

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية للمرة الثانية قنبلة على جرافة في وادي عصافير في ، من دون وقوع إصابات.



