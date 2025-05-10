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لبنان

غارات وهمية وإلقاء قنابل... هذا ما تنفّذه إسرائيل في أجواء الجنوب (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:33
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نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية فوق عدد من قرى الجنوب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقبل قليل، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب على علو منخفض.

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية للمرة الثانية قنبلة على جرافة في وادي عصافير في الخيام، من دون وقوع إصابات.

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