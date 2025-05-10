غارات وهمية وإلقاء قنابل... هذا ما تنفّذه إسرائيل في أجواء الجنوب (فيديو)

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية فوق عدد من قرى الجنوب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقبل قليل، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب على علو منخفض.
كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية للمرة الثانية قنبلة على جرافة في وادي عصافير في الخيام، من دون وقوع إصابات.
غارات وهميه تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق عدد من قرى الجنوب#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/b7ib4HqzpF
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 10, 2025
غارات وهميه تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق عدد من قرى الجنوب#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/b7ib4HqzpF