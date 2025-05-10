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لبنان

بيان من السفارة الهندية في بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:44
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أعلنت سفارة الهند في بيروت، في بيان، انه "منذ وقت قصير، أطلقت القوات المسلحة الهندية "العملية سِندور"، مستهدفةً البنية التحتية للإرهاب في باكستان وفي منطقة جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان، وهي المناطق التي يتم منها التخطيط والتوجيه للهجمات الإرهابية ضد الهند. تم استهداف تسعة (9) مواقع في المجمل. لقد كانت تحركاتنا مركزة، محسوبة، وغير تصعيدية بطبيعتها. لم يتم استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية. وقد أظهرت الهند قدراً كبيراً من ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ" .
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أضافت: "تأتي هذه الخطوات في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالغام، الذي قُتل فيه 25 هندياً ومواطن نيبالي واحد. نحن نفي بالتزامنا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. سيتم عقد إحاطة تفصيلية بشأن "العملية سِندور" في وقت لاحق من اليوم".
(الوكالة الوطنية)
 
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