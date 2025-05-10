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لبنان

مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-05-2025 | 08:55
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يشهد عدد من القرى والبلدات اللبنانية انقطاعا غير مسبوق بالمياه، إذ ارتفعت صرخات المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من هذا الانقطاع القاسي.
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"لبنان24" تواصل مع عدد من المصادر المحلية البلدية التي كشفت أن سبب الانقطاع الاساسي يعود إلى الشح بالمصادر المائية، خاصة وأن كميات المتساقطات خلال فصل الشتاء لم تكن على قدر المتوقع، لذا من المتوقع أن نشهد تقنينا أكبر خلال الشهرين المقبلين.

بالتوازي، كانت الصدمة الأكبر في القرى الجبلية، التي تشهد بدورها تقنينا غير مسبوق في المياه، فبالاضافة إلى شحّ الكميات، شهدت عدى محطات مياه عمليات سرقة ضخمة، تمثلت بسرقة المولدات، التي أصلا تم إطلاق  حملات تبرعات مالية محلية لشرائها.

وحسب المصادر فإنّ هذه السرقات ستعطل عمليات ضخّ المياه لأسابيع عديدة، ما يؤشر لأزمة كبيرة أخرى تنتظر المواطنين.
المصدر: خاص لبنان24
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