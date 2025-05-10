اليكم حقيقة انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه المنطقة

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نفت ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية عن وجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في بلدة كفرتون – ، مؤكدة أن هذه المعلومات "غير دقيقة وعارية من الصحة" .وأوضحت الوزارة في بيان أنه، وبتكليف من رئيس مصلحة الزراعة في ، توجّه فريق بيطري من دائرة الحيوانية بتاريخ 7 أيار 2025 إلى البلدة المذكورة للكشف على بعض قطعان الماعز التي ظهرت عليها أعراض مرضية.وبحسب التقرير الميداني، فقد سجّلت حالات نفوق محدودة جداً، وأجرى الفريق المختص فحوصات سريرية وتشريحية أولية لم تظهر أي مؤشرات على وجود إصابات بالحمى القلاعية. وتم سحب عينات دم من عدد من القطعان لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة في المختبرات المرجعية التابعة للوزارة، لتحديد طبيعة الإصابة بدقة.وأكدت الوزارة أنها وجّهت المربين إلى اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة، بالإضافة إلى طرق التخلص السليم من الحيوانات النافقة، بما يراعي الصحة البيطرية والسلامة العامة. (الوكالة الوطنية)