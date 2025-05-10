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لبنان

بالصور.. تدابير أمنية استثنائية للجيش في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار

Lebanon 24
10-05-2025 | 09:52
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باشر الجيش تنفيذ التدابير الأمنية الاستثنائية المتَّخذة لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، التي ستُجرى غدًا.
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