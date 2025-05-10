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لبنان
تهريب شحنة ذهب والاستغناء عن موظفين في المطار.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
10-05-2025
|
10:47
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أفادت صحيفة "
وول ستريت جورنال
"، اليوم السبت، بأن
السلطات اللبنانية
نجحت في إحباط محاولة تهريب شحنة ذهب عبر
مطار بيروت الدولي
، يُشتبه في ارتباطها بحزب الله.
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وكشفت الصحيفة عن فصل السلطات
اللبنانية
لعدد من موظفي
مطار بيروت
الدولي على خلفية صلات مع
حزب الله
.
وقالت الصحيفة أنّ حزب الله يواجه عقبات تمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، مشيرة إلى انّ الحزب يعترف بصعوبات في إدخال الأموال عبر
المطار
.
وقال عاملون في المطار، حسب الصحيفة، إنهم لم يعودوا يتلقون أوامر من رؤسائهم باستثناء طائرات أو ركاب معينين من عمليات التفتيش، بينما تم تعليق الرحلات التي تأتي من
إيران
منذ شباط. وأكد مسؤول أمني كبير للصحيفة أن الدولة بدأت في تركيب تقنيات مراقبة جديدة تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
.
وقال رئيس الوزراء
نواف سلام
، في مقابلة مع صحيفة "
وول ستريت
جورنال": "يمكنك أن تشعر بالفرق. نحن نحقق تقدماً في ملف التهريب لأول مرة في التاريخ الحديث للبنان".
وقد أعرب مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن رضاهم عن الإجراءات اللبنانية لتقليص سيطرة الحزب على المعابر ومخازن السلاح في الجنوب، لكنهم يؤكدون أن الطريق لا يزال طويلاً.
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