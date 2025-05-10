تهريب شحنة ذهب والاستغناء عن موظفين في المطار.. ما علاقة "حزب الله"؟

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وكشفت الصحيفة عن فصل السلطات لعدد من موظفي الدولي على خلفية صلات مع .



وقالت الصحيفة أنّ حزب الله يواجه عقبات تمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، مشيرة إلى انّ الحزب يعترف بصعوبات في إدخال الأموال عبر . أفادت صحيفة " "، اليوم السبت، بأن نجحت في إحباط محاولة تهريب شحنة ذهب عبر ، يُشتبه في ارتباطها بحزب الله.وكشفت الصحيفة عن فصل السلطات لعدد من موظفي الدولي على خلفية صلات مع .وقالت الصحيفة أنّ حزب الله يواجه عقبات تمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، مشيرة إلى انّ الحزب يعترف بصعوبات في إدخال الأموال عبر .

وقال عاملون في المطار، حسب الصحيفة، إنهم لم يعودوا يتلقون أوامر من رؤسائهم باستثناء طائرات أو ركاب معينين من عمليات التفتيش، بينما تم تعليق الرحلات التي تأتي من منذ شباط. وأكد مسؤول أمني كبير للصحيفة أن الدولة بدأت في تركيب تقنيات مراقبة جديدة تعتمد على .

وقال رئيس الوزراء ، في مقابلة مع صحيفة " جورنال": "يمكنك أن تشعر بالفرق. نحن نحقق تقدماً في ملف التهريب لأول مرة في التاريخ الحديث للبنان".

وقد أعرب مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن رضاهم عن الإجراءات اللبنانية لتقليص سيطرة الحزب على المعابر ومخازن السلاح في الجنوب، لكنهم يؤكدون أن الطريق لا يزال طويلاً.