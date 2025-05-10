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لبنان

أزمة انتخابية في الشمال.. ووزير الداخلية يتدخل

Lebanon 24
10-05-2025 | 12:50
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أفادت معلومات صحافية أن عددًا من الموظفين تخلفوا عن الحضور إلى الشمال، مما حال دون تسليم صناديق الاقتراع، ووزير الداخلية يعمل مع فريق الوزارة على استدعاء موظفين آخرين.
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وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية أحمد الحجار اّن "أسباب تخلف الموظفين ليست سياسية بل مادية، لكنها لا تبرّر تخلّف أي موظف عن الحضور وسنتابع هذا الأمر بعد انتهاء العملية الانتخابية". 
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