آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!

كشفت معلومات " " عن وجود خلل في "داتا" الموظفين المخولين الإشراف على العملية .

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وتبيّن أنّ هناك موظفين تركوا منذ سنوات، جرى احتسابهم كـ"رؤساء أقلام"، لكنهم لم يلتحقوا لأنهم تقدموا باستقالاتهم منذ زمن، وبالتالي باتوا خارج الادارة.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر أثر على آلية توزيع صناديق الإقتراع على الأقلام في الذي يشهد غداً استحقاق والاختيارية.