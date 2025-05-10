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لبنان

آخر خبر.. أمر "غير متوقع" انتخابياً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2025 | 14:23
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كشفت معلومات "لبنان24" عن وجود خلل في "داتا" الموظفين المخولين الإشراف على العملية الانتخابية.
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وتبيّن أنّ هناك موظفين تركوا الإدارة العامة منذ سنوات، جرى احتسابهم كـ"رؤساء أقلام"، لكنهم لم يلتحقوا لأنهم تقدموا باستقالاتهم  منذ زمن، وبالتالي باتوا خارج الادارة.
 
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر أثر على آلية توزيع صناديق الإقتراع على الأقلام في الشمال الذي يشهد غداً استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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