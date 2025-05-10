عن زيارته للكويت.. هذا ما أعلنه عون

قال رئيس الجمهورية إنَّ "الهدف من زيارته للكويت هو شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية "، مشيراً إلى أنَّ وجود أساسيّ على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي.

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وفي تصريح له عبر " "، قال عون: "لا نريد هبات لكن استثمارات ولبنان مفتوح أمامها".

إلى ذلك، أكد عون أنَّ "الدولة موجودة في كل "، مشيراً إلى أن "قرار حصر السلاح اتخذ ويبقى موضوع كيفية التنفيذ والموضوع يحل بالتشاور ولا نريد اي صراع عسكري".

وتابع: "نحن مع مبادرة السلام وحل الدولتين وما يقرره العرب نسير به والوضع في غزة غير مقبول ومن الملحّ الوصول الى حل