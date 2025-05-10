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لبنان

عن زيارته للكويت.. هذا ما أعلنه عون

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:14
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قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إنَّ "الهدف من زيارته للكويت هو شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية"، مشيراً إلى أنَّ وجود الكويت أساسيّ على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي.
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وفي تصريح له عبر "تلفزيون الكويت"، قال عون: "لا نريد هبات لكن استثمارات ولبنان مفتوح أمامها".
 
إلى ذلك، أكد عون أنَّ "الدولة موجودة في كل لبنان"، مشيراً إلى أن "قرار حصر السلاح اتخذ ويبقى موضوع كيفية التنفيذ والموضوع يحل بالتشاور ولا نريد اي صراع عسكري".
 
وتابع: "نحن مع مبادرة السلام وحل الدولتين وما يقرره العرب نسير به والوضع في غزة غير مقبول ومن الملحّ الوصول الى حل
 
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