آخر مفاجأة.. "شراء هويات" في طرابلس قبل الانتخابات!

أوقفت دورية من في شخصين في منطقة – ، أثناء قيامهما بجمع هويات عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية، في محاولة لمنعهم من المشاركة في والاختيارية التي ستجري صباح غد في .

Advertisement



وعلى الأثر، تمَّ تحويل الموقوفَين إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.