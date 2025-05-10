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لبنان

آخر مفاجأة.. "شراء هويات" في طرابلس قبل الانتخابات!

Lebanon 24
10-05-2025 | 16:30
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أوقفت دورية من مديرية أمن الدولة في الشمال شخصين في منطقة جبل محسنطرابلس، أثناء قيامهما بجمع هويات عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية، في محاولة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري صباح غد في محافظة الشمال.
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وعلى الأثر، تمَّ تحويل الموقوفَين إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.
 
 
 
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