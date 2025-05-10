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لبنان

مع انطلاق "انتخابات الشمال".. عون يزور غرفة عمليات قوى الأمن

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:48
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تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم الأحد، غرفة العمليات التابعة لقوى الأمن الداخلي وذلك لمتابعة انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في مُحافظتي الشمال وعكار.
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