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لبنان

انطلاق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في الشمال وعكار

Lebanon 24
11-05-2025 | 00:03
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 انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.
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وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة.
 
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