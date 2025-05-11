انطلاق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في الشمال وعكار

انطلقت عند الساعة السابعة من العملية البلدية والاختيارية في محافظتي وعكار.

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وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في والاختيارية وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة.

