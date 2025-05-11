إنتخابات الشمال وعكار مستمرّة.. خروقات حصلت وهذه آخر المستجدات

تتواصل عملية الاقتراع خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار وذلك وسط توافد المواطنين إلى مراكز الانتخاب لاختيار ممثليهم.
وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في محافظة الشمال 1.31% (عدد الناخبين 614174) فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى 1.69% (عدد الناخبين 294647).
وسُجّل خرق واضح لمبدأ سرية الاقتراع في مدرسة بطرماز الرسمية – قضاء الضنية
، بعدما تبيّن غياب المعازل داخل أقلام الاقتراع خلال الانتخابات البلدية
والاختيارية في الشمال وعكار.
أيضاً، شهدَ أحد أقلام الاقتراع في منطقة أنفه، اليوم الأحد، اشكالاً بين رئيسة قلم وإحدى الناخبات بسبب استخدام الأخيرة لهاتفها داخل قلم الاقتراع.
وعلى الأثر، عملت عناصر من قوى الأمن الداخلي
على التدخل سريعاً لحل المسألة.
ودعا إمام المواطنين للاقتراع بكثافة، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تمثل مواجهة للفوضى.
وصباح اليوم، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في شمال لبنان
، وقال: "على كل مواطن أن يُصوت لمشروع وبناء لقناعاته، وأقول أيضاً لكل شخص إنه عليك أن تتجنب العامل المالي لأن من يشتريك اليوم يبيعك على مدى 6 سنوات".
وخلال زيارته مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
في الأشرفية، ذكر عون أنَّ "المرحلة الأولى من الإنتخابات مرّت بخير وسلامة، لكنّنا أردنا أن تكون نسبة الاقتراع أعلى وأطلب من المواطنين المشاركة بكثافة".
وتابع: "لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية".
وذكر عون أنَّ "موضوع الرشاوى المالية الانتخابية
في جبل لبنان
هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار"، مشيداً بـ"دور الإعلام الذي يواكب العملية الانتخابية ويُساهم بضبط المخالفات".
بدوره، أكد وزير الداخلية
أحمد الحجار
أن عملية الانتخابات انطلقت بسلاسة في سائر أقلام الاقتراع بالشمال وعكار.
وأمل الحجار أن يكون هذا النهار هادئاً ونشهد خلاله إقبالاً كثيفاً للناخبين على الاقتراع.
وشدد على أن "لا تهاون مع أي مخالفة وندعو المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي
والاقتراع بكثافة".