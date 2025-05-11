إنتخابات الشمال وعكار مستمرّة.. خروقات حصلت وهذه آخر المستجدات

تتواصل عملية الاقتراع خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي وعكار وذلك وسط توافد المواطنين إلى مراكز الانتخاب لاختيار ممثليهم.

وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في محافظة الشمال 1.31% (عدد الناخبين 614174) فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى 1.69% (عدد الناخبين 294647).

وسُجّل خرق واضح لمبدأ سرية الاقتراع في مدرسة بطرماز الرسمية – قضاء ، بعدما تبيّن غياب المعازل داخل أقلام الاقتراع خلال والاختيارية في الشمال وعكار.

أيضاً، شهدَ أحد أقلام الاقتراع في منطقة أنفه، اليوم الأحد، اشكالاً بين رئيسة قلم وإحدى الناخبات بسبب استخدام الأخيرة لهاتفها داخل قلم الاقتراع.





وعلى الأثر، عملت عناصر من على التدخل سريعاً لحل المسألة.

بدوره، قال مفتي والشمال إمام إن "الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة لترميم ما سبق واختيار المناسب".

ودعا إمام المواطنين للاقتراع بكثافة، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تمثل مواجهة للفوضى.

وصباح اليوم، دعا رئيس الجمهورية العماد المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في شمال ، وقال: "على كل مواطن أن يُصوت لمشروع وبناء لقناعاته، وأقول أيضاً لكل شخص إنه عليك أن تتجنب العامل المالي لأن من يشتريك اليوم يبيعك على مدى 6 سنوات".

وخلال زيارته مقر في الأشرفية، ذكر عون أنَّ "المرحلة الأولى من الإنتخابات مرّت بخير وسلامة، لكنّنا أردنا أن تكون نسبة الاقتراع أعلى وأطلب من المواطنين المشاركة بكثافة".

وتابع: "لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية".

وذكر عون أنَّ "موضوع الرشاوى المالية في هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار"، مشيداً بـ"دور الإعلام الذي يواكب العملية الانتخابية ويُساهم بضبط المخالفات".

بدوره، أكد أحمد أن عملية الانتخابات انطلقت بسلاسة في سائر أقلام الاقتراع بالشمال وعكار.

وأمل الحجار أن يكون هذا النهار هادئاً ونشهد خلاله إقبالاً كثيفاً للناخبين على الاقتراع.

وشدد على أن "لا تهاون مع أي مخالفة وندعو المواطنين لممارسة حقهم والاقتراع بكثافة".