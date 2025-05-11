إشكال داخل "قلم اقتراع".. وقوى الأمن تتدخل للحل

شهدَ أحد أقلام الاقتراع في منطقة أنفه، اليوم الأحد، اشكالاً بين رئيسة قلم وإحدى الناخبات بسبب استخدام الأخيرة لهاتفها داخل قلم الاقتراع.

وعلى الأثر، عملت عناصر من على التدخل سريعاً لحل المسألة.