ما جديد نسبة الإقتراع في الشمال؟ إليكم آخر الأرقام

ارتفعت نسبة الاقتراع في محافظتي وعكار وذلك بعد مرور نحو 7 ساعات على بدء والاختيارية في مختلف القرى والبلدات والمدن.

Advertisement

وسجل أعلى نسبة اقتراع حتى الآن حيث بلغت 39.16%، فيما كانت النسبة في هي الأدنى إذ بلغت 16.32%.