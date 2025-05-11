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لبنان

ما جديد نسبة الإقتراع في الشمال؟ إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:33
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ارتفعت نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار وذلك بعد مرور نحو 7 ساعات على بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف القرى والبلدات والمدن.
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 وسجل قضاء البترون أعلى نسبة اقتراع حتى الآن حيث بلغت 39.16%، فيما كانت النسبة في طرابلس هي الأدنى إذ بلغت 16.32%.
 
 
وفي ما يلي جدول بنسب الإقتراع حتى الساعة 4.30 ظهراً:

- البترون: 39.16%
 
- الكورة: 29.93%
 
- المنية - الضنية: 35.35%
 
- بشري: 26.55% 
 
- زغرتا: 30.80%
 
- طرابلس: 16.32%
 
- عكار: 34.28% 

 
 


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