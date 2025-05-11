مع انطلاق انتخابات الشمال وعكار.. الحجار: لا تهاون مع أي مخالفة

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أكد أن عملية الانتخابات انطلقت بسلاسة في سائر أقلام الاقتراع بالشمال وعكار.وأمل أن يكون هذا النهار هادئاً ونشهد خلاله إقبالاً كثيفاً للناخبين على الاقتراع.وشدد على أن "لا تهاون مع أي مخالفة وندعو المواطنين لممارسة حقهم والاقتراع بكثافة".