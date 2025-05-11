عمل أمني في اتجاهين خلال انتخابات اليوم

كشف مصدر أمني أن ، وخاصةً ، تعمل على ملفين أساسيين في الإنتخابات البلدية والإختيارية في وعكار، الأول أمني ويشمل ومحيطها لعدم حدوث أي حوادث أو إخلال بالأمن كون المعارك محتدمة مع تعدد اللوائح.

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أما في باقي المناطق وخاصةً في قضاء وشكا فستكون عيون ملف الرشاوى الإنتخابية وشراء الذمم، كون المعارك محتدمة ومصادر التمويل متوفرة بشكلٍ كبير، إن كان من رجال الاعمال أو من الإغتراب الذي يتعاطى في عدد من البلديات كون المغتربين فيها أكثر من المقيمين ومعظمهم في أميركا، أوستراليا وفنزويلا.