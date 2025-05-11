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لبنان

عمل أمني في اتجاهين خلال انتخابات اليوم

Lebanon 24
11-05-2025 | 01:15
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كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية، وخاصةً أمن الدولة،  تعمل على ملفين أساسيين في الإنتخابات البلدية والإختيارية في الشمال وعكار، الأول أمني ويشمل طرابلس ومحيطها لعدم حدوث أي حوادث  أو إخلال بالأمن كون المعارك محتدمة مع تعدد  اللوائح.
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أما في باقي المناطق وخاصةً في قضاء زغرتا وشكا فستكون عيون الدولة على ملف الرشاوى الإنتخابية وشراء الذمم، كون المعارك محتدمة ومصادر التمويل متوفرة بشكلٍ كبير، إن كان من رجال الاعمال أو من الإغتراب الذي يتعاطى في عدد من البلديات كون المغتربين فيها أكثر من المقيمين ومعظمهم في أميركا، أوستراليا وفنزويلا.
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