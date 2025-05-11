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لبنان

لا مرشحين ضد الثنائي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2025 | 02:15
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أفادت المعطيات الادارية أن عدد المرشحين المعارضين للوائح "الثنائي الشيعي" في الجنوب والبقاع محدوداً جداً، وأقل بكثير من الدورة السابقة للانتخابات البلدية والاختيارية.
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وتشير المصادر المطلعة إلى أن جزءاً كبيراً من معارضي الحزب اختاروا عدم الترشح هذه المرة، نتيجة لخروج الحزب من الحرب الأخيرة والتعاطف الشعبي الكبير معه داخل الطائفة الشيعية.كما أن عدداً لا بأس به من الذين خاضوا المعركة ضده في السابق، باتوا اليوم أقرب إلى الحزب، ولو بشكل غير مباشر، ولا يرغبون بالدخول في مواجهة انتخابية أو سياسية معه حالياً، وهذا ما ساعد على تمرير اللوائح بالتزكية أو من دون معارك فعلية في عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية.
 
وفي سياق متصل، افاد معنيون ان التحالفات التي تحصل منذ ايام  في عدد لا بأس به من البلدات والمدن قد تغير نتائج الانتخابات البلدية في اكثر من منطقة.
 
وبحسب المصادر فإن هناك تبدلاً كبيراً في التحالفات السياسية في المدن الاساسية ما قد يؤدي الى تأخر ولادة اللوائح في هذه البلديات.
 
وترى المصادر أن تكتلات سياسية وعائلية تجتمع لخوض المعارك، فيتقلص تدريجياً عدد اللوائح لصالح تحالفات شاملة ما يوحي بمعارك قاسية ومتقاربة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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