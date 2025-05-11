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لبنان

رشوة انتخابية بـ10 دولارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2025 | 02:45
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في مشهد يتكرر مع كل استحقاق انتخابي، عادت ظاهرة شراء الأصوات لتطلّ برأسها  لكن هذه المرّة بسقف مالي يثير السخرية والشفقة في آنٍ معاً.
 
 
وأفادت معلومات ميدانية أنّ أحد الشخصيات في الشمال بدأ بعد منتصف ليل أمس، بضخّ مبالغ مالية عبر مناصريه لدعم أحد المرشحين للانتخابات البلدية، في محاولة واضحة لتوجيه مسار الاقتراع لصالحه.
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اللافت في هذه الخطوة لم يكن حصول عملية الدفع بحدّ ذاتها، بل في القيمة الزهيدة للمبلغ المدفوع.
 
 
وبحسب ما أفاد شهود عيان، فإن كل فرد من الذين تلقوا الأموال حصل على مبلغ لا يتجاوز 10 دولارات فقط، في مشهد وصفه البعض بأنه "إهانة مبطّنة لكرامة الناس قبل أن يكون رشوة انتخابية".
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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