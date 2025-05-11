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لبنان

بالصورة.. وزير الدفاع يزور وزارة الداخلية

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:08
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زارَ وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، اليوم الأحد، وزارة الداخلية والبلديات حيث التقى الوزير أحمد الحجار.
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وتفقد منسى غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، واطلع من الحجار على خطوات مواكبة عملية الاقتراع المتواصلة في الشمال وعكار. 
 
 
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