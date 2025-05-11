بالصورة.. وزير الدفاع يزور وزارة الداخلية

زارَ ، اليوم الأحد، والبلديات حيث التقى الوزير .

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وتفقد منسى الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، واطلع من على خطوات مواكبة عملية الاقتراع المتواصلة في وعكار.