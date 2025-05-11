وزيرا الداخلية والدفاع: التنسيق كبير بين القوى الأمنية والجيش

قال خلال مشترك مع في ، اليوم الأحد، إنّ التنسيق كبير بين لمواكبة عملية الاقتراع خلال والاختيارية.

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وذكر أنَّ "وجود وزير الدفاع في وزارة الداخلية يؤكد الحضور والجهوزية العالية للجيش لحفظ الأمن ومنع أي خلل خلال الإنتخابات".

بدوره، قال منسى إن " يتغنى بالديمقراطية وعلينا أن نعمل جميعاً لتأمين العملية "، مشيراً إلى أنّ "التعاون موجود والتنسيق قائم بين وزارتي الداخلية والدفاع والجيش منتشر على كافة الأراضي ".

وذكر منسى أنّ "الجيش ينتشر خارج أقلام الإقتراع ولا يتدخل بأي أمر فيها إلا في حال طلبت وزارة الداخلية المؤازرة"، وختم: "الفشل ممنوع والانتخابات ستحصل والجيش سيقمع أي مخالفة تطال أقلام الاقتراع والحفاظ على الأمن والاستقرار فرض وواجب".