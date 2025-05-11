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لبنان

وزيرا الداخلية والدفاع: التنسيق كبير بين القوى الأمنية والجيش

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:29
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قال وزير الداخلية أحمد الحجار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع ميشال منسى في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إنّ التنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية لمواكبة عملية الاقتراع خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وذكر الحجار أنَّ "وجود وزير الدفاع في وزارة الداخلية يؤكد الحضور والجهوزية العالية للجيش لحفظ الأمن ومنع أي خلل خلال الإنتخابات".
 
بدوره، قال منسى إن "لبنان يتغنى بالديمقراطية وعلينا أن نعمل جميعاً لتأمين العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنّ "التعاون موجود والتنسيق قائم بين وزارتي الداخلية والدفاع والجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية".
 
وذكر منسى أنّ "الجيش ينتشر خارج أقلام الإقتراع ولا يتدخل بأي أمر فيها إلا في حال طلبت وزارة الداخلية المؤازرة"، وختم: "الفشل ممنوع والانتخابات ستحصل والجيش سيقمع أي مخالفة تطال أقلام الاقتراع والحفاظ على الأمن والاستقرار فرض وواجب".

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