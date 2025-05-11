عون وحزب الله… واقعية متبادلة تُربك جعجع

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في الوقت الذي تعيش فيه الساحة حالة من الجمود السياسي، يبدو أن رئيس الجمهورية يراكم بهدوء مكاسب متتالية قد تعيد خلط أوراق التوازنات داخل الشارع المسيحي، خصوصاً في وجه " " ، الذي ينظر بوضوح إلى عون كمنافس فعلي على الحضور السياسي والتمثيل المسيحي.خلافاً للانطباع السائد لدى كثيرين في الأوساط السياسية والدبلوماسية، بأن عون حليف موثوق للولايات المتحدة الاميركية ويمثّل أحد ركائز رؤيتها في ، جاءت ممارساته السياسية داخل البلاد لتكشف عن نهج أكثر توازناً، إذ لا يُجاري خطاب بعض خصوم " "، ولا يصطدم بالمكونات الفاعلة في البلاد، بل يسعى إلى تثبيت الاستقرار الداخلي وتفادي أي فوضى في عهده.المفارقة أن "حزب الله" الذي أبدى تحفّظه الصريح على عون كرئيس للجمهورية قبيل انتخابه، خصوصاً في مرحلة كان فيها "الحزب" يمرّ بواحدة من أكثر فتراته ضبابية، بدأ مؤخراً إعادة تموضعه في العلاقة معه. إذ تشير معلومات متقاطعة إلى دعم واضح توفّره قيادة "الحزب" لعهد عون، ليس فقط على مستوى مقاربة الملفات الأمنية والعسكرية الحساسة المرتبطة بملفّ السّلاح، بل كذلك عبر إشارات سياسية واضحة تُسهّل على عون فرض إيقاعه كرئيس توافقي، على خلاف التعاطي الفاتر مع رئيس الحكومة .هذا التمايز في أسلوب التعاطي السياسي لا يبدو عابراً، بل يندرج ضمن سياق أوسع يهدف، كما يبدو، إلى رفع رصيد الرئيس عون داخل الشارع المسيحي، مقابل خطاب الصدامي تجاه "حزب الله". فالتصعيد المستمر الذي ينتهجه جعجع، والنداءات المتكررة من فريقه لنزع السلاح بالقوة، لا تلقى أي تجاوب فعلي من قِبل "الحزب"، ولا تفضي إلى نتائج عملية في ظل ميزان القوى القائم، بل تُعيد إنتاج مأزق سياسي طويل الأمد.في المقابل، يختار عون نهجاً توافقياً يتيح فتح قنوات تواصل وتهيئة مناخات تفاهم، ما يمنحه هامشاً سياسياً أوسع، ويُمكّنه من تحقيق مكاسب تدريجية، قد تبدو هادئة في الشكل، لكنها ثابتة وفاعلة في التأثير.في هذا الإطار، تصبح المفاضلة واضحة أمام الرأي العام المسيحي؛ خطاب تصعيدي لا يفضي الى نتائج ملموسة، مقابل مقاربة واقعية تُراكم مكاسب عملية. وهذا الفارق هو ما يدفع "القوات اللبنانية" إلى تكثيف استهدافها السياسي للرئيس عون، إذ تدرك أن الخطاب الهادئ والمباشر يُقنع شريحة من الباحثين عن حلول لا عن مواجهات.وعليه، فإن أي استحقاق انتخابي مقبل، ولا سيما في حال قرر عون خوض غمار الانتخابات النيابية، قد يشكّل اختباراً حقيقياً لمسار التوازنات داخل الشارع المسيحي. فهل تحسم الواقعية السياسية المنافسة؟ وهل ينجح عون في ترجمة موقعه الرئاسي وتقدّمه الهادئ إلى تفوّق انتخابي ؟الأكيد أن "حزب الله" يقرأ المشهد من هذا المنظار، ويحرص على تظهير الرئيس جوزاف عون كمحاور موثوق يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، سيّما في الملفات الشائكة التي تتطلب تهدئة داخلية واحتواء للتوترات، بدءاً من ملف السلاح وصولاً إلى مستقبل العلاقات بين المكونات اللبنانية.في المقابل، تتقلص تدريجياً هوامش التأثير السياسي والإعلامي لدى من يتمسّك بشعار المواجهة الدائمة، حيث لا تثمر المواقف التصعيدية نتائج ملموسة على الأرض، بل تُفاقم الانقسام وتُعيق أي مسار تفاهم. ويبدو أن "حزب الله" يتعمّد إبراز التباين بين المقاربتين، في محاولة لإعادة تشكيل صورة الشريك المسيحي المقبول في نظره وفي نظر .