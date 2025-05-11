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لبنان

توقف العملية الانتخابية لبعض الوقت في بخعون بسبب اشكال في قلم الاقتراع

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:10
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 أعادت القوى الامنية عملية الاقتراع في معهد بخعون الفني الرسمي بعد توقفها بعض الوقت نتيجة اشكال حصل بسبب التدافع في اقلام اقتراع المركز المخصص للاناث، ما دفع بعناصر القوى الامنية الى ايقاف العملية الانتخابية واخراج الناخبات والمندوبين من اقلام الاقتراع الى باحة المعهد لدقائق قبل عودة الامور الى طبيعتها.
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