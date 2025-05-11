المفتي زكريا أدلى بصوته: لتقبل الرأي الاخر

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أدلى مفتي بصوته في والاختيارية التي تشهدها بلدة فنيدق، في مشهد انتخابي اتّسم بأجواء ديموقراطية هادئة وتنافس أخوي بين أبناء البلدة.وعقب الإدلاء بصوته، شدد زكريا على أهمية هذا الاستحقاق كفرصة لتعزيز روح المشاركة والمسؤولية، معتبرًا أن "ما نشهده اليوم هو عرس ديموقراطي حقيقي، تسوده أجواء المحبة والإخاء والتنافس الشريف، وهو ما نتمناه أن يسود في كل القرى والبلدات".وأضاف: "نبارك للبلدات التي حُسمت نتائجها بالتزكية، وندعو إلى أن يكون التنافس بمحبة، بعيدًا عن التشنج والانقسام. الغالبة هنا هي للمحبة، وليس لتسجيل النقاط على بعضنا البعض".وأكد "ضرورة الاحتكام إلى الضمير، واحترام نتائج الاقتراع مهما كانت"، داعيًا الجميع إلى "المشاركة الفعالة، وتقبّل الرأي الآخر، والتسليم بروح رياضية بنتائج الفرز"، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع المرشحين.هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحًا في بلدة فنيدق، وسط تنظيم لافت وإقبال كثيف من الناخبين، حيث خُصّص مركز المدرسة الرسمية للنساء، ومركز للرجال، موزعين على عشرين قلم اقتراع.