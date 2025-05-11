كريم كبارة: اعتباراً من صباح الغد تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً

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أدلى النائب بصوته في ، وشدد على أن "الأهم اليوم أن تمر والاختيارية على خير، وان يكون اقتراع أهل طرابلس لمن يعتبرونه الأفضل، ويحترم الجميع خيار الناخبين".وقال: "اعتباراً من صباح تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً، يداً واحدة لمصلحة مدينتنا وأهلنا".