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لبنان

كريم كبارة: اعتباراً من صباح الغد تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:20
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 أدلى النائب كريم كبارة بصوته في طرابلس، وشدد على أن "الأهم اليوم أن تمر الانتخابات البلدية والاختيارية على خير، وان يكون اقتراع أهل طرابلس لمن يعتبرونه الأفضل، ويحترم الجميع خيار الناخبين".
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وقال: "اعتباراً من صباح الغد تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً، يداً واحدة لمصلحة مدينتنا وأهلنا".

 
 
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