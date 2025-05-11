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لبنان
باسيل من البترون: دعمنا خيار العائلات
Lebanon 24
11-05-2025
|
03:31
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أدلى
النائب جبران باسيل
، رئيس "
التيار الوطني الحر
"، بصوته في
البترون
، مشددًا على أن "
التيار
" اختار الانحياز لخيار العائلات في تشكيل لائحة
الانتخابات البلدية
، وقال: "خضعنا لخيار العائلات ودعمناه، وهناك مناصرون وأصدقاء لنا على جميع اللوائح في
الشمال
".
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وأكد
باسيل
، في تصريحات من أمام أحد مراكز الاقتراع، أنه عمل مع رئيس بلدية البترون الحالي على تشكيل لائحة تضم مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في المدينة، موضحًا: "اخترنا مع رئيس البلدية جمع كل أطياف البترون وشكّلنا لائحة تحترم النسيج
البتروني
، ونتمنى مشاركة جميع الناس وألا يظن أحد أن لا معركة في البترون".
وتابع باسيل: "لدينا مآخذ عديدة، لكن مدينتنا مدينة للجمع والانفتاح. قررنا أن نجمع الجميع بغض النظر عن موازين القوى، ولدينا مشاريع إنمائية نعمل على تنفيذها لخدمة المدينة".
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