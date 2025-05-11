باسيل من البترون: دعمنا خيار العائلات

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أدلى ، رئيس " "، بصوته في ، مشددًا على أن " " اختار الانحياز لخيار العائلات في تشكيل لائحة ، وقال: "خضعنا لخيار العائلات ودعمناه، وهناك مناصرون وأصدقاء لنا على جميع اللوائح في ".وأكد ، في تصريحات من أمام أحد مراكز الاقتراع، أنه عمل مع رئيس بلدية البترون الحالي على تشكيل لائحة تضم مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في المدينة، موضحًا: "اخترنا مع رئيس البلدية جمع كل أطياف البترون وشكّلنا لائحة تحترم النسيج ، ونتمنى مشاركة جميع الناس وألا يظن أحد أن لا معركة في البترون".وتابع باسيل: "لدينا مآخذ عديدة، لكن مدينتنا مدينة للجمع والانفتاح. قررنا أن نجمع الجميع بغض النظر عن موازين القوى، ولدينا مشاريع إنمائية نعمل على تنفيذها لخدمة المدينة".