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لبنان

باسيل من البترون: دعمنا خيار العائلات

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:31
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أدلى النائب جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر"، بصوته في البترون، مشددًا على أن "التيار" اختار الانحياز لخيار العائلات في تشكيل لائحة الانتخابات البلدية، وقال: "خضعنا لخيار العائلات ودعمناه، وهناك مناصرون وأصدقاء لنا على جميع اللوائح في الشمال".
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وأكد باسيل، في تصريحات من أمام أحد مراكز الاقتراع، أنه عمل مع رئيس بلدية البترون الحالي على تشكيل لائحة تضم مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في المدينة، موضحًا: "اخترنا مع رئيس البلدية جمع كل أطياف البترون وشكّلنا لائحة تحترم النسيج البتروني، ونتمنى مشاركة جميع الناس وألا يظن أحد أن لا معركة في البترون".

وتابع باسيل: "لدينا مآخذ عديدة، لكن مدينتنا مدينة للجمع والانفتاح. قررنا أن نجمع الجميع بغض النظر عن موازين القوى، ولدينا مشاريع إنمائية نعمل على تنفيذها لخدمة المدينة".
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