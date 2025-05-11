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لبنان

ميقاتي: تحية للحكومة على إنجاز الانتخابات وأدعو أهالي طرابلس للاقتراع بكثافة

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:37
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دعا الرئيس نجيب ميقاتي أهالي طرابلس إلى الاقتراع بكثافة خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وفي تصريح له أمام مركز الاقتراع في ثانوية حسن الحجة الرسمية في طرابلس قبيل الإدلاء بصوته، قال ميقاتي: "أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز الذي تم القيام به. الديمقراطية جميلة والممارسة التي نقوم بها جيدة وإن شاء الله النتيجة ستكون كذلك، لأن الانتخابات التي نشهدها هي خير للمناطق ولكل القرى والمدن ليكون فيها إنماء".
 
وتابع: "المرشحون جميعاً هم أخوة لنا، وقلتُ في بيان سابق إننا نتنافس لخدمة المدينة. خياري هو إنني لست ملتزماً بلائحة واحدة، بل اخترت الكفاءات من مختلف اللوائح الموجودة وأخذت في عين الاعتبار النسيج الطرابلسي من الطوائف الأخرى،  كما أخذت في عين الاعتبار السيدات اللواتي أعطيتهن حيزاً كبيراً جداً من بين الأسماء التي اخترتها. اخترتُ نوعية معينة من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والأخلاقية والعقلانية التي تؤدي إلى مجلس بلدي متجانس".
 
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "لقد حصلت بعض الإشكالات على صعيد توزيع المندوبين، وأعتقد أنَّ وزير الداخلية يقوم بحل هذه الأمور".
 
وأضاف: "حينما تختار الأشخاص الحكماء والعقلاء والذين لديهم كفاءات، حتماً سيكون لدى هؤلاء رقي لاختيار الرئيس المناسب للبلدية".
 
وعن تدني نسبة الاقتراع، قال ميقاتي: "ما زلنا في فترة الصباح ومن الطبيعي أن تكون نسبة الاقتراع غير مرتفعة. لهذا، فإنني أنتهزُ الفرصة الآن وأطلب من كل أهلي وإخواني في طرابلس أن يشاركوا في هذه الانتخابات لأنها ضرورية. الصوت له معنى في كل مكان وأدعو لاختيار الأفضل، والجميع يعرف الجميع في طرابلس".
 
أضاف: "في الماضي، لاحظنا وجود نوع من الصراعات داخل المجالس البلدية ما أدّى إلى تشكل نوع من المتاريس، ما يؤدي إلى مزيد من الخصومة. اعتباراً من صباح الغد، وبعد صدور النتائج، سأكون جزءاً من فريق العمل الذي يختاره أهل طرابلس من أجل خدمة المدينة".
 
وتابع: "العمل البلدي هو إنمائي بحت وعلينا أن نبعد السياسة عنه. دورنا كسياسيين أن نكون صلة الوصل مع الإدارة المركزية ومع تنفيذ المشاريع للمدينة إذا كنا طبعاً حريصين على خدمتها".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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