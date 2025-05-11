ميقاتي: تحية للحكومة على إنجاز الانتخابات وأدعو أهالي طرابلس للاقتراع بكثافة

دعا أهالي إلى الاقتراع بكثافة خلال والاختيارية.

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وفي تصريح له أمام مركز الاقتراع في الرسمية في طرابلس قبيل الإدلاء بصوته، قال : "أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز الذي تم القيام به. جميلة والممارسة التي نقوم بها جيدة وإن شاء الله النتيجة ستكون كذلك، لأن الانتخابات التي نشهدها هي خير للمناطق ولكل القرى والمدن ليكون فيها إنماء".

وتابع: "المرشحون جميعاً هم أخوة لنا، وقلتُ في بيان سابق إننا نتنافس لخدمة المدينة. خياري هو إنني لست ملتزماً بلائحة واحدة، بل اخترت الكفاءات من مختلف اللوائح الموجودة وأخذت في عين الاعتبار النسيج من الطوائف الأخرى، كما أخذت في عين الاعتبار السيدات اللواتي أعطيتهن حيزاً كبيراً جداً من بين الأسماء التي اخترتها. اخترتُ نوعية معينة من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والأخلاقية والعقلانية التي تؤدي إلى مجلس بلدي متجانس".

ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "لقد حصلت بعض الإشكالات على صعيد توزيع المندوبين، وأعتقد أنَّ يقوم بحل هذه الأمور".

وأضاف: "حينما تختار الأشخاص الحكماء والعقلاء والذين لديهم كفاءات، حتماً سيكون لدى هؤلاء رقي لاختيار الرئيس المناسب للبلدية".

وعن تدني نسبة الاقتراع، قال ميقاتي: "ما زلنا في فترة الصباح ومن الطبيعي أن تكون نسبة الاقتراع غير مرتفعة. لهذا، فإنني أنتهزُ الفرصة الآن وأطلب من كل أهلي وإخواني في طرابلس أن يشاركوا في هذه الانتخابات لأنها ضرورية. الصوت له معنى في كل مكان وأدعو لاختيار الأفضل، والجميع يعرف الجميع في طرابلس".

أضاف: "في الماضي، لاحظنا وجود نوع من الصراعات داخل ما أدّى إلى تشكل نوع من المتاريس، ما يؤدي إلى مزيد من الخصومة. اعتباراً من صباح ، وبعد صدور النتائج، سأكون جزءاً من فريق العمل الذي يختاره أهل طرابلس من أجل ".

وتابع: " هو إنمائي بحت وعلينا أن نبعد السياسة عنه. دورنا كسياسيين أن نكون صلة الوصل مع ومع تنفيذ المشاريع للمدينة إذا كنا طبعاً حريصين على خدمتها".