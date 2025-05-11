27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي: تحية للحكومة على إنجاز الانتخابات وأدعو أهالي طرابلس للاقتراع بكثافة
Lebanon 24
11-05-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
الرئيس نجيب ميقاتي
أهالي
طرابلس
إلى الاقتراع بكثافة خلال
الانتخابات البلدية
والاختيارية.
Advertisement
وفي تصريح له أمام مركز الاقتراع في
ثانوية حسن الحجة
الرسمية في طرابلس قبيل الإدلاء بصوته، قال
ميقاتي
: "أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز الذي تم القيام به.
الديمقراطية
جميلة والممارسة التي نقوم بها جيدة وإن شاء الله النتيجة ستكون كذلك، لأن الانتخابات التي نشهدها هي خير للمناطق ولكل القرى والمدن ليكون فيها إنماء".
وتابع: "المرشحون جميعاً هم أخوة لنا، وقلتُ في بيان سابق إننا نتنافس لخدمة المدينة. خياري هو إنني لست ملتزماً بلائحة واحدة، بل اخترت الكفاءات من مختلف اللوائح الموجودة وأخذت في عين الاعتبار النسيج
الطرابلسي
من الطوائف الأخرى، كما أخذت في عين الاعتبار السيدات اللواتي أعطيتهن حيزاً كبيراً جداً من بين الأسماء التي اخترتها. اخترتُ نوعية معينة من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والأخلاقية والعقلانية التي تؤدي إلى مجلس بلدي متجانس".
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "لقد حصلت بعض الإشكالات على صعيد توزيع المندوبين، وأعتقد أنَّ
وزير الداخلية
يقوم بحل هذه الأمور".
وأضاف: "حينما تختار الأشخاص الحكماء والعقلاء والذين لديهم كفاءات، حتماً سيكون لدى هؤلاء رقي لاختيار الرئيس المناسب للبلدية".
وعن تدني نسبة الاقتراع، قال ميقاتي: "ما زلنا في فترة الصباح ومن الطبيعي أن تكون نسبة الاقتراع غير مرتفعة. لهذا، فإنني أنتهزُ الفرصة الآن وأطلب من كل أهلي وإخواني في طرابلس أن يشاركوا في هذه الانتخابات لأنها ضرورية. الصوت له معنى في كل مكان وأدعو لاختيار الأفضل، والجميع يعرف الجميع في طرابلس".
أضاف: "في الماضي، لاحظنا وجود نوع من الصراعات داخل
المجالس البلدية
ما أدّى إلى تشكل نوع من المتاريس، ما يؤدي إلى مزيد من الخصومة. اعتباراً من صباح
الغد
، وبعد صدور النتائج، سأكون جزءاً من فريق العمل الذي يختاره أهل طرابلس من أجل
خدمة المدينة
".
وتابع: "
العمل البلدي
هو إنمائي بحت وعلينا أن نبعد السياسة عنه. دورنا كسياسيين أن نكون صلة الوصل مع
الإدارة المركزية
ومع تنفيذ المشاريع للمدينة إذا كنا طبعاً حريصين على خدمتها".
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أدعو أهلنا في طرابلس للاقتراع بكثافة واختيار الأفضل والأنسب وكل السكان يعرفون بعضهم البعض
Lebanon 24
ميقاتي: أدعو أهلنا في طرابلس للاقتراع بكثافة واختيار الأفضل والأنسب وكل السكان يعرفون بعضهم البعض
11/05/2025 13:32:44
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: أدعو المواطنين للاقتراع بكثافة والانتخابات البلدية "إنمائية"
Lebanon 24
عون: أدعو المواطنين للاقتراع بكثافة والانتخابات البلدية "إنمائية"
11/05/2025 13:32:44
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز اليوم ونتمنى أن تكون النتائج جيدة
Lebanon 24
ميقاتي: أوجه تحية للحكومة على الإنجاز الممتاز اليوم ونتمنى أن تكون النتائج جيدة
11/05/2025 13:32:44
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: لا تهاون مع أي مخالفة وندعو المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي والاقتراع بكثافة
Lebanon 24
الحجار: لا تهاون مع أي مخالفة وندعو المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي والاقتراع بكثافة
11/05/2025 13:32:44
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إشكالات حامية ورسائل سياسية.. هكذا تبدو أجواء انتخابات الشمال!
Lebanon 24
إشكالات حامية ورسائل سياسية.. هكذا تبدو أجواء انتخابات الشمال!
06:28 | 2025-05-11
11/05/2025 06:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 ساعات.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع من الشمال
Lebanon 24
بعد 5 ساعات.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع من الشمال
06:13 | 2025-05-11
11/05/2025 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال يُوقف الإنتخابات في بلدة ايزال
Lebanon 24
إشكال يُوقف الإنتخابات في بلدة ايزال
06:28 | 2025-05-11
11/05/2025 06:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شكاوى في بلدٍ عربيٍّ بسبب البنزين... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
شكاوى في بلدٍ عربيٍّ بسبب البنزين... وهذا ما تبيّن
06:23 | 2025-05-11
11/05/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم جديد.. هذا عدد الشكاوى الإنتخابية في الشمال
Lebanon 24
رقم جديد.. هذا عدد الشكاوى الإنتخابية في الشمال
06:17 | 2025-05-11
11/05/2025 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم
Lebanon 24
محامية سرقت أموال موكليها.. وهكذا أنفقتهم
10:43 | 2025-05-10
10/05/2025 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. لا مياه كافية للبنانيين
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزام ناري" غير مسبوق.. إسرائيل "تريد" العودة إلى أجواء الحرب!
Lebanon 24
"حزام ناري" غير مسبوق.. إسرائيل "تريد" العودة إلى أجواء الحرب!
10:00 | 2025-05-10
10/05/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
Lebanon 24
بلبلة داخل مدرسة في الضاحية.. قصة "إخلاء" أدت لـ"إغماء"!
11:00 | 2025-05-10
10/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:28 | 2025-05-11
إشكالات حامية ورسائل سياسية.. هكذا تبدو أجواء انتخابات الشمال!
06:13 | 2025-05-11
بعد 5 ساعات.. هذه آخر أرقام نسب الإقتراع من الشمال
06:28 | 2025-05-11
إشكال يُوقف الإنتخابات في بلدة ايزال
06:23 | 2025-05-11
شكاوى في بلدٍ عربيٍّ بسبب البنزين... وهذا ما تبيّن
06:17 | 2025-05-11
رقم جديد.. هذا عدد الشكاوى الإنتخابية في الشمال
06:14 | 2025-05-11
بالفيديو.. هذا ما حصل بين مراسلة لبنانية ووالدتها أثناء الانتخابات
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 13:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24